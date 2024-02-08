أسباب ووقاية.. صورة كاملة عن "متلازمة انحلال الدم اليوريمي" يوضحها "صحي الرياض 2"

كشف تجمع الرياض الصحي الثاني عن ماهية "متلازمة انحلال الدم اليوريمي"، وأسباب حدوثها ومسبباتها، وطرق الوقاية منها.
وأوضح التجمع، عبر انفوجرافيك على منصة "إكس"، أن متلازمة انحلال الدم اليوريمي تحدث عند التهاب وتلف الأوعية الدموية الصغيرة في الكليتين، وتؤدي إلى تكون جلطات تسبب انسداداً في جهاز الترشيح للكليتين، مما يؤدي للفشل الكلوي المزمن.
وأبان "الرياض الصحي 2"، أن من مسببات المتلازمة "العدوى البكتيرية في الجهاز الهضمي" و"الأمراض مثل نقص الجهاز المناعي أو السرطان"، و"بعض الأدوية المستخدمة لتثبيط المناعة"، و"الطفرات الجينية".
وعن طرق الوقاية من متلازمة انحلال الدم اليوريمي، حث التجمع على "الابتعاد عن منتجات الألبان أو العصائر غير (المبسترة)"، و"الاهتمام بنظافة اليدين"، و"فصل الطعام النيئ عن المطبوخ"، و"التأكد من طهي اللحوم جيداً"، و"تجنب أماكن السباحة العامة".
وأكد تجمع الرياض الصحي الثاني أن التدخل المبكر في حالة متلازمة انحلال الدم اليوريمي يؤدي إلى الشفاء كلياً وخاصة عند الأطفال.