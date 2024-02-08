أسباب ووقاية.. صورة كاملة عن "متلازمة انحلال الدم اليوريمي" يوضحها "صحي الرياض 2"

وعن طرق الوقاية من متلازمة انحلال الدم اليوريمي، حث التجمع على "الابتعاد عن منتجات الألبان أو العصائر غير (المبسترة)"، و"الاهتمام بنظافة اليدين"، و"فصل الطعام النيئ عن المطبوخ"، و"التأكد من طهي اللحوم جيداً"، و"تجنب أماكن السباحة العامة".