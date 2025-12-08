الأدوية والرضاعة.. كيف تتناول الأم المرضعة الأدوية وتضمن سلامة طفلها؟

يُعد حليب الأم مصدرًا غنيًا بالمكونات الغذائية والأجسام المضادة التي تعزّز مناعة الرضيع، لكن بعض الأدوية قد تنتقل إليه بكميات صغيرة. ويشير الخبراء إلى أن معظم الأدوية لا تصل إلى مستويات تؤثر سريريًا على الطفل، ويمكن تقليل التعرض لها عبر خطوات بسيطة.