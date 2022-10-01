3 أسباب لبقاء السمنة رغم عدم تناول السكريات والمعجنات.. "الخضيري" يوضح

طرح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، 3 أسباب لعدم انخفاض الوزن رغم عدم تناول الأغذية التي تسبّب السمنة.
وعرض "الخضيري"، سؤالاً عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "لماذا لا ينخفض وزني رغم أنني لا أتناول الأغذية التي تسبّب السمنة كالسكريات والمعجنات؟ ثم عدّد 3 أسباب.
وقال: "من الأسباب: الكميات، أنت تتناول أكلاً صحياً لكن كميته عالية فيسبّب سمنة"، وأضاف: "وقد تكون فيه إضافات غير صحية".
وتابع: "أنه لا يوجد لديك توازن، والتوازن هو أن تأخذ كميات معتدلة ومتوازنة: خضار وفاكهة ومن كل شيء كمية قليلة".