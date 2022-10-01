3 أسباب لبقاء السمنة رغم عدم تناول السكريات والمعجنات.. "الخضيري" يوضح

وعرض "الخضيري"، سؤالاً عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "لماذا لا ينخفض وزني رغم أنني لا أتناول الأغذية التي تسبّب السمنة كالسكريات والمعجنات؟ ثم عدّد 3 أسباب.