حياتنا

3 أسباب لبقاء السمنة رغم عدم تناول السكريات والمعجنات.. "الخضيري" يوضح

قال: التوازن هو أن تأخذ كميات معتدلة.. خضار وفاكهة ومن كل شيء كمية قليلة
3 أسباب لبقاء السمنة رغم عدم تناول السكريات والمعجنات.. "الخضيري" يوضح
سبق
سبق

طرح أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، 3 أسباب لعدم انخفاض الوزن رغم عدم تناول الأغذية التي تسبّب السمنة.

وعرض "الخضيري"، سؤالاً عبر حسابه على "تويتر" قال فيه: "لماذا لا ينخفض وزني رغم أنني لا أتناول الأغذية التي تسبّب السمنة كالسكريات والمعجنات؟ ثم عدّد 3 أسباب.

وقال: "من الأسباب: الكميات، أنت تتناول أكلاً صحياً لكن كميته عالية فيسبّب سمنة"، وأضاف: "وقد تكون فيه إضافات غير صحية".

وتابع: "أنه لا يوجد لديك توازن، والتوازن هو أن تأخذ كميات معتدلة ومتوازنة: خضار وفاكهة ومن كل شيء كمية قليلة".

السمنة
السكريات

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