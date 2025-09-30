اعتقاد شائع ينهار.. النوبة القلبية ليست فجائية وهناك علامات إنذار واضحة قبل سنوات

كشفت دراسة طبية رائدة أن النوبات القلبية والسكتات الدماغية وحالات فشل القلب لا تحدث بشكل مفاجئ كما كان يُعتقد سابقًا، بل تظهر لدى معظم المرضى علامات إنذار واضحة قبل سنوات من الإصابة.
وأظهرت الدراسة، التي تابعت ملايين الأشخاص في قارّتين، أن أكثر من 99% ممن تعرضوا لأزمات قلبية أو دماغية كانت لديهم عوامل خطر رئيسية سابقة، أبرزها ارتفاع ضغط الدم الذي سُجل لدى أكثر من 9 من كل 10 مشاركين.
وتبيّن أيضًا أن أكثر من 93% من المرضى امتلكوا عاملين أو أكثر من عوامل الخطر المعروفة مثل ارتفاع نسبة السكر في الدم أو الإصابة بالسكري، ارتفاع الكوليسترول، والتدخين سابقًا.
وحتى بين النساء الأصغر سنًا، اللواتي يُفترض أنهن أقل عرضة، وُجد أن أكثر من 95% منهن امتلكن عاملاً واحدًا على الأقل قبل الإصابة بالسكتة الدماغية أو الفشل القلبي.
وقال البروفيسور فيليب غرينلاند، أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة نورث وسترن وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن النتائج تُظهر بشكل مقنع أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر يقارب نسبة 100%، مشددًا على ضرورة التركيز على السيطرة على هذه العوامل القابلة للتعديل بدلاً من الانشغال بعوامل يصعب علاجها أو لا تُعد سببية.
ولا تزال أمراض القلب والأوعية الدموية السبب الأول للوفاة عالميًا، حيث تودي بحياة نحو 18 مليون شخص سنويًا.
ويرى خبراء أن السمنة وارتفاع ضغط الدم والسكري من النوع الثاني، إضافة إلى الأنظمة الغذائية غير الصحية وقلة النشاط البدني والتوتر، تسهم في تزايد هذه الحالات حتى بين الفئات العمرية الأصغر.