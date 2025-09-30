اعتقاد شائع ينهار.. النوبة القلبية ليست فجائية وهناك علامات إنذار واضحة قبل سنوات

وقال البروفيسور فيليب غرينلاند، أستاذ أمراض القلب في كلية الطب بجامعة نورث وسترن وأحد المشاركين في إعداد الدراسة، إن النتائج تُظهر بشكل مقنع أن التعرض لعامل خطر واحد أو أكثر يقارب نسبة 100%، مشددًا على ضرورة التركيز على السيطرة على هذه العوامل القابلة للتعديل بدلاً من الانشغال بعوامل يصعب علاجها أو لا تُعد سببية.