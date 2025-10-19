دراسة: تلوث الهواء يبطئ نضج أدمغة الأطفال حديثي الولادة

وعدّ العلماء هذه الدراسة الأولى من نوعها لدراسة التطور الدماغي خلال الشهر الأول من العمر، مؤكدين أن أي اضطراب في وتيرة النضج، سواء تباطؤ أو تسارع، قد يؤثر سلباً على القدرات الإدراكية للأطفال مستقبلاً.