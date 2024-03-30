بينها التفاح والبنجر.. أهمّ العصائر والمشروبات لمرضى الضغط في رمضان

كما أن اللبن أو الحليب، خاصة الذي يكون فيه الدسم قليلًا، له الكثير من الفوائد الصحية، ويحتوي على الكالسيوم دون شك، كما أنه يحتوي على البوتاسيوم أيضًا كل هذه المعادن والفيتامينات تعزز من مستويات ضغط الدم وتقلّل منها، كما أنها تفيد بشكل كبير في تعزيز قوة العظام والأعصاب وتخفيف مستويات ضغط الدم.