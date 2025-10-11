3 أشياء تبدو عادية لكنها قد تنقل أمراضًا خطيرة.. دراسة تكشف الخطر الصامت في حياتنا اليومية

في خضم السفر أو التنقل، قد ينسى البعض أدواتهم الشخصية مثل المنشفة أو شفرة الحلاقة أو فرشاة الأسنان، فيلجأون لاستخدام أدوات الآخرين، لكن باحثين حذروا من أن هذه العادة قد تنقل أمراضًا خطيرة، إذ تستطيع البكتيريا والفيروسات والفطريات البقاء نشطة على الأسطح لفترات طويلة تصل إلى شهور أو حتى سنوات، بحسب دراسات متعددة.
وذكرت صحيفة يو إس توداي أن المناشف تُعد من أبرز مصادر العدوى الجلدية، حيث أظهرت دراسة أميركية أن الرياضيين الذين شاركوا المناشف كانوا أكثر عرضة للإصابة بعدوى المكورات العنقودية بثماني مرات مقارنة بغيرهم، وهي بكتيريا قد تسبب طفحًا جلديًا أو التهابات خطيرة في الدم.
كما أشارت دراسة تابعت 150 أسرة إلى أن مشاركة المناشف ساهمت في زيادة انتقال العدوى بين أفراد العائلة، خاصة في البيئات الدافئة والرطبة كالحمامات التي تعزز نمو الميكروبات.
وتُعد فرشاة الأسنان كذلك ناقلًا خفيًا للأمراض الفيروسية مثل التهاب الكبد "سي" والهربس وفيروس "إبشتاين بار"، بينما تمثل شفرات الحلاقة خطرًا أكبر لاحتمال انتقال فيروسات الدم والورم الحليمي البشري (HPV).
ويؤكد أطباء الجلدية أن الخطر يزداد لدى الأطفال وكبار السن ومرضى السكري أو من يتناولون أدوية مثبطة للمناعة، مشددين على ضرورة تجنب مشاركة الأدوات الشخصية نهائيًا لحماية الصحة العامة.