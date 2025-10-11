3 أشياء تبدو عادية لكنها قد تنقل أمراضًا خطيرة.. دراسة تكشف الخطر الصامت في حياتنا اليومية

في خضم السفر أو التنقل، قد ينسى البعض أدواتهم الشخصية مثل المنشفة أو شفرة الحلاقة أو فرشاة الأسنان، فيلجأون لاستخدام أدوات الآخرين، لكن باحثين حذروا من أن هذه العادة قد تنقل أمراضًا خطيرة، إذ تستطيع البكتيريا والفيروسات والفطريات البقاء نشطة على الأسطح لفترات طويلة تصل إلى شهور أو حتى سنوات، بحسب دراسات متعددة.