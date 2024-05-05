تجنب مهيجاته.. "صحي حائل": الربو من الأمراض المزمنة الشائعة وهذه أبرز أعراضه

وأكد التجمع بمناسبة اليوم العالمي للربو، أن أعراض نوبات الربو تتمثل في "كحة أو سعال متكرر، وصفير أثناء التنفس، وصعوبة أو ضيق في التنفس، وضيق أو ألم في الصدر، وبالتالي اضطراب النوم بسبب صعوبة التنفس".