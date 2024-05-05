تجنب مهيجاته.. "صحي حائل": الربو من الأمراض المزمنة الشائعة وهذه أبرز أعراضه

أوضح تجمع حائل الصحي، أن الربو هو أحد الأمراض المزمنة الشائعة التي تصيب جميع الأعمار، خصوصًا الأطفال والمراهقين ويصيب الجهاز التنفسي خاصة مجرى الهواء.
وأكد التجمع بمناسبة اليوم العالمي للربو، أن أعراض نوبات الربو تتمثل في "كحة أو سعال متكرر، وصفير أثناء التنفس، وصعوبة أو ضيق في التنفس، وضيق أو ألم في الصدر، وبالتالي اضطراب النوم بسبب صعوبة التنفس".
ومن الأعراض الحادة للنوبات التي حددها "صحي حائل": الصعوبة في الكلام بسبب ضيق التنفس وتكرار الحاجة إلى استخدام البخاخ الإسعافي، وعدم القدرة على القيام بأي أنشطة بدنية حتى البسيطة منها.
وكشف عن أنه ليس هناك علاج يشفي تمامًا من المرض، باعتباره من الأمراض المزمنة المستمرة؛ لكن بالإمكان التحكم فيه للتقليل من النوبات عبر تجنب مهيجاته، واستخدام بخاخ الربو الوقائي كبديل للإسعافي خلال النوبات للتخلص من الأعراض.