ليس فيتامين "سي" فقط.. تقرير: عصير البرتقال الطبيعي يقدم فوائد مذهلة لصحة القلب والدماغ

كشف تقرير طبي على موقع "Healthline" أن تناول عصير البرتقال الطبيعي بنسبة 100% يتجاوز كونه وسيلة تقليدية لدعم المناعة في فصل الشتاء، ليصبح حليفاً استراتيجياً لصحة القلب والقدرات الإدراكية، شريطة الالتزام بقواعد "الاعتدال" في الاستهلاك.
درع طبيعي ضد الالتهابات والأكسدة
ووفقاً للتقرير، أكدت دراسة منشورة في مجلة "Nutrients" أن عصير البرتقال ليس مجرد مشروب منعش، بل هو وسيلة فعالة لتقليل مؤشرات الإجهاد التأكسدي. وبحسب الورقة البحثية: "تساعد الكاروتينات والفلافونويدات الموجودة في العصير على تحييد الجذور الحرة ودعم وظائف الجهاز المناعي بفاعلية".
ثورة في صحة القلب والأوعية الدموية
كما أبرزت مراجعة منهجية عام 2022 دور مركب "الهيسبيريدين" (فلافونويد في الحمضيات) في تحسين ضغط الدم. فقد وجدت مراجعة منهجية نشرت في مجلة"American Journal of Clinical Nutrition" ، أن "عصير البرتقال الغني بالهيسبيريدين يحسن وظائف الأوعية الدموية ويخفض ضغط الدم بشكل طفيف"، مما يجعله عنصراً وقائياً ضد أمراض القلب.
حماية الدماغ والوقاية من "ألزهايمر"
في تطور علمي لافت، أفادت مجلة "Frontiers in Neuroscience" أن مركبات العصير تصل إلى الجهاز العصبي المركزي، حيث "تدعم تدفق الدم وتقوي خلايا الدماغ ضد الالتهاب العصبي". كما لفتت أبحاث أخرى إلى تأثيرات وقائية ضد أمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر من خلال مسارات مضادات الأكسدة.
الاعتدال هو السر
رغم الفوائد، حذر الخبراء من الإفراط نظراً لتركيز السكر الطبيعي ونقص الألياف. وتضمنت التوصيات:
-تناول 120 إلى 150 مل يومياً فقط للبالغين.
-اختيار عصير طبيعي 100% بدون سكر مضاف.
-تناوله مع الوجبات لحماية مينا الأسنان وتنظيم مستويات السكر.