ليس فيتامين "سي" فقط.. تقرير: عصير البرتقال الطبيعي يقدم فوائد مذهلة لصحة القلب والدماغ

حماية الدماغ والوقاية من "ألزهايمر"

في تطور علمي لافت، أفادت مجلة "Frontiers in Neuroscience" أن مركبات العصير تصل إلى الجهاز العصبي المركزي، حيث "تدعم تدفق الدم وتقوي خلايا الدماغ ضد الالتهاب العصبي". كما لفتت أبحاث أخرى إلى تأثيرات وقائية ضد أمراض التنكس العصبي مثل ألزهايمر من خلال مسارات مضادات الأكسدة.