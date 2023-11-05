احذر.. 4 نصائح من "الصحة" تحميك من نوبات الربو أثناء الهطولات

ونصحت الوزارة للحماية من نوبات الربو في أثناء الهطولات، بالبقاء في المنزل وعدم الخروج إلا في حالة الضرورة، واستخدام البخاخ الوقائي وفقاً للخطة العلاجية الموصوفة من قِبل الطبيب وارتداء الكمامة، ومتابعة توقعات الطقس باستمرار، والتأكد من توافر بخاخ الربو وحمله دائماً.