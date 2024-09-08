لا تتساهل في ارتفاع الضغط.. "الخضيري": احذر الجلطة وتضخم القلب وآثار الملح!

دعا أستاذ وعالم الأبحاث المسرطنة الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم التساهل عند التشخيص بارتفاع الضغط، مشيراً إلى أن التساهل في أمر ارتفاع الضغط خطيرٌ، وقد يؤدي إلى مشكلاتٍ صحية مزمنة، مثل تضخم القلب، أو مضاعفات تصل إلى الجلطة؛ بسبب إهمال الضغط أو ترك العلاج.