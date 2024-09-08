لا تتساهل في ارتفاع الضغط.. "الخضيري": احذر الجلطة وتضخم القلب وآثار الملح!

دعا أستاذ وعالم الأبحاث المسرطنة الدكتور فهد الخضيري؛ إلى عدم التساهل عند التشخيص بارتفاع الضغط، مشيراً إلى أن التساهل في أمر ارتفاع الضغط خطيرٌ، وقد يؤدي إلى مشكلاتٍ صحية مزمنة، مثل تضخم القلب، أو مضاعفات تصل إلى الجلطة؛ بسبب إهمال الضغط أو ترك العلاج.
وأوضح "الخضيري"؛ عبر حسابه على منصة "إكس"، أن العلاج ضروري ومهم لا يجب تركه، منبهاً إلى 3 أشياء يستطيع الفرد أن يفعلها، إضافة إلى العلاج المناسب لتخفيف الضغط.
وأشار إلى أن هذه الأشياء الثلاثة تشمل "تقليل الملح في طعامك، وعدم استخدام الأكلات المملحة والشيبسات المملحة والمكسرات المملحة، وتقليل اللحوم الحمراء لأنها عالية الملح، وإذا أكلتها اشرب ماءً كثيراً".
وأضاف: "اشرب ماءً قليل الملح مثل الماء المفلتر أو المعلب".
وتابع: "إذا الضغط استمر مرتفعاً فيجب أن تنسق مع الطبيب المتابع لإعادة ضبط جرعات أو نوع العلاج؛ لأن التساهل في ذلك وإهماله قد يسبّب تضخماً مزمناً في القلب وتستمر مشكلات القلب".