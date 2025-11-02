دراسة أمريكية تكشف علاقة مباشرة بين عدم استقرار ضغط الدم وصحة الدماغ

وأوضح فريق من جامعة جنوب كاليفورنيا أن هذه التقلبات تؤدي إلى تغيّرات دقيقة في الأوعية الدموية، ما يسبب تلفاً تدريجياً في مناطق الذاكرة والتعلّم داخل الدماغ. وشملت الدراسة 105 متطوعين مسنين لا يعانون من أمراض عصبية كبيرة، حيث أظهرت نتائج التصوير بالرنين المغناطيسي انخفاضاً في حجم منطقتي الحُصين والقشرة الشمية الداخلية، وارتفاعاً في مستويات بروتين (NfL) الدال على تلف الخلايا العصبية.