وداعاً لإمساك الأطفال.. 5 حلول طبيعية في المنزل تُغنيك عن الأدوية

كشف تقرير طبي عن خمس طرق منزلية فعالة لمواجهة مشكلة إمساك الأطفال، التي تزداد وتيرتها مع التحول للأطعمة الصلبة.
الماء هو الأساس
ووفقاً لتقرير على موقع "Tua Saúde" المتخصص، يبدأ حل مشكلة الامساك من "الترطيب"، حيث أوضح الخبراء أن الماء ليس مجرد عنصر مساعد، بل هو الأساس في الحفاظ على ليونة البراز وسهولة مروره.
وصفات طبيعية "مُجربة"
-أبرز التقرير دور "ماء البرقوق" كعلاج تقليدي، نظراً لاحتوائه على السوربيتول الذي ينشط الأمعاء طبيعياً.
-كما نصح باستبعاد عصيدة الأرز من غذاء الطفل واستخدام "الشوفان" كبديل استراتيجي غني بالألياف لا يسبب الانتفاخ.
-وللأطفال الأكبر سناً، يُعد مزيج "عصير البرتقال والخوخ" محركاً قوياً لحركة الأمعاء، بشرط عدم الإفراط في استخدامه لتجنب تهيج المعدة.
متى يتدخل الطبيب؟
كما شدد الخبراء على ضرورة مراقبة "العلامات الحرجة"، حيث يجب مراجعة المختص فوراً في حال استمرار الإمساك لأكثر من 48 ساعة، أو ظهور دم، أو فقدان وزن.
وحذر التقرير بشدة من الملينات الشرجية، لأن الإفراط فيها قد يؤدي إلى تهيج الغشاء المخاطي للمستقيم.
ينصح التقرير بالتدرج في إدخال الألياف بطعام الأطفال، والتدليك اللطيف للبطن، والابتعاد عن الحليب الصناعي الزائد.