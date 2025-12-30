وداعاً لإمساك الأطفال.. 5 حلول طبيعية في المنزل تُغنيك عن الأدوية

وصفات طبيعية "مُجربة"

-أبرز التقرير دور "ماء البرقوق" كعلاج تقليدي، نظراً لاحتوائه على السوربيتول الذي ينشط الأمعاء طبيعياً.

-كما نصح باستبعاد عصيدة الأرز من غذاء الطفل واستخدام "الشوفان" كبديل استراتيجي غني بالألياف لا يسبب الانتفاخ.

-وللأطفال الأكبر سناً، يُعد مزيج "عصير البرتقال والخوخ" محركاً قوياً لحركة الأمعاء، بشرط عدم الإفراط في استخدامه لتجنب تهيج المعدة.