هل ابنك لا يحب التعلم؟ نصيحة يقدّمها استشاري للآباء لتصحيح مساره

أكد استشاري وأستاذ طب ونمو سلوك الأطفال المشارك الدكتور حسين الشمراني، أنه إذا شعر الوالدان بأن الابن لا يحب التعليم؛ فهنا يأتي دورهما في ابتكار طرق لتوضيح أهمية التعليم وليس فقط إجباره دون توضيح الهدف.
وقال "الشمراني": تعلم القراءة والكتابة يحتاج إلى المحاولة المستمرة وربط الإنجاز بالمكافأة، مع استخدام أسلوب الحزم في بعض الأحيان.
وأضاف: الطفل لا يدرك مصلحته وما هو الأفضل له؛ ولكن لا بد أن يتحلى الأب والأم بالمسؤولية، وأن يربطا المدح والثناء ببذل الجهد، مع الابتعاد عن تلبية كل طلباته دون أن يبذل أي شيء.