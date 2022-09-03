هل ابنك لا يحب التعلم؟ نصيحة يقدّمها استشاري للآباء لتصحيح مساره

وأضاف: الطفل لا يدرك مصلحته وما هو الأفضل له؛ ولكن لا بد أن يتحلى الأب والأم بالمسؤولية، وأن يربطا المدح والثناء ببذل الجهد، مع الابتعاد عن تلبية كل طلباته دون أن يبذل أي شيء.