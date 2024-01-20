الأكثر استهلاكًا بيننا.. 4 فوائد خفية عند الإقلاع عن هذا العنصر الغذائي

ولكن حتى الأشخاص الذين يستهلكون فقط فنجانين من القهوة أو الشاي يوميًّا، قد يشعرون بأنه لا تزال له آثار ضارّة مثل التهيُّج وصعوبة النوم والشعور بالتوتُّر، وهذا هو السبب وراء اتخاذ عدد متزايد من الأشخاص قرارًا بالتخلّي عن الكافيين.