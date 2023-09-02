احذر عصير "الغريب فروت".. قائمة بأدوية تتفاعل معه قد تقودك للموت!

لكن هذه القائمة ليست شاملة، ويجب على المرضى التحدث إلى أخصائي قبل تناول الغريب فروت عند تناول الدواء؛ حيث يقول العلماء: إن الفورانوكومارين يتداخل مع الطريقة التي ينتج بها الجسم السيتوكروم P450 3A4 "أو CYP3A4"، بشكل رئيسي في الكبد والأمعاء الدقيقة، ويساعد هذا الإنزيم على تفكيك الأدوية، وقد يكون كوب واحد من عصير الغريب فروت كافيًا للتأثير على قدرته.