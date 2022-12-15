أخصائية أمريكية: 4 طرق لمعالجة الحساسية المفرطة عند الأطفال

يجب أن يفهم الطفل أن المشاعر ليست ضارة، ويمكنه أن يتعايش مع الحزن والفرح والغضب والحب والفخر والشك بالنفس والغيرة والتعاطف، فجميعها جزء من مجموعة من المشاعر التي تجعلنا بشرًا، ومهمتنا كآباء ليست تخليص أو حماية أطفالنا من عواطفهم الصعبة (إنك لا تهدي من أحببت)، بل مساعدتهم على فهم كل مشاعرهم والتعامل معها بشكل فعال، بالنسبة للطفل فالفكرة التي كان يريد إيصالها هي أنه لا يحب خروج والديه وتركه وحيدًا في المنزل ويريدهم أن يفهموا ذلك ويفهموا رغبته ببقائهم معه بالبيت طوال اليوم، وسيطمئنون بعدها ببقائه مطمئنًا مع جليسة الأطفال.