دراسة جديدة تحذر: تناول السكريات المضافة قد يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب

وقال بروك أجروال، الأستاذ المساعد في العلوم الطبية في قسم أمراض القلب في جامعة كولومبيا، "إن تناول السكر المضاف يمكن أن يعزز الالتهاب في الجسم، ويمكن أن يتسبب ذلك في إجهاد القلب والأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى زيادة ضغط الدم".