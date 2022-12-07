دراسة حديثة تكشف عن "ميزة خيالية" للبطانية الثقيلة عند الخلود للنوم

وأخذ الباحثون -وفق "سكاي نيوز عربية"- عينات من اللعاب كل 20 دقيقة بين الساعة 10 مساءً و11 مساء لقياس التغيرات في مستويات الهرمون، في المتوسط، وكان الارتفاع في الميلاتونين أعلى بنسبة 32% في الليلة التي ينام فيها المشاركون ببطانية ثقيلة.