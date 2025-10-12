استعدادات شتوية.. كيف تعزز مناعتك لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي؟

إضافة إلى ذلك، يلعب تقليل التوتر دورًا مهمًا، إذ أن التوتر المزمن يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يثبط الاستجابة المناعية، ويقلل من عدد الخلايا الليمفاوية المسؤولة عن مكافحة العدوى.