استعدادات شتوية.. كيف تعزز مناعتك لمواجهة أمراض الجهاز التنفسي؟

مع اقتراب فصل الشتاء، يحذر الخبراء من ارتفاع معدلات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي كالإنفلونزا وكورونا، خاصة مع زيادة البقاء في الأماكن المغلقة، مما يسهل انتشار العدوى، وفقًا لموقع صحيفة "ديلي إكسبريس".
يقول الخبراء: "جهاز المناعة الصحي ضروري للتعرف على مسببات الأمراض الغازية ومكافحتها مثل الفيروسات والبكتيريا".
ولتعزيز المناعة، ينصح التقرير باتباع نمط حياة صحي يشمل وزنًا مناسبًا، غذاءً متوازنًا غنيًا بالفواكه والخضروات، وممارسة النشاط البدني بانتظام.
كما يؤكد التقرير على أهمية متابعة اللقاحات الموسمية ضد الإنفلونزا وكورونا، حيث تساعد في تكوين أجسام مضادة لمواجهة الفيروسات المتغيرة.
ويشير التقرير إلى أن "التدخين يضعف قدرة الجسم على محاربة العدوى، ويؤثر سلبًا على المناعة التكيفية"، مما يجعل الإقلاع عنه ضرورة لتعزيز المناعة.
إضافة إلى ذلك، يلعب تقليل التوتر دورًا مهمًا، إذ أن التوتر المزمن يزيد من إفراز هرمون الكورتيزول الذي يثبط الاستجابة المناعية، ويقلل من عدد الخلايا الليمفاوية المسؤولة عن مكافحة العدوى.
في الختام، يؤكد التقرير أن الوقاية من أمراض الشتاء تتطلب نمط حياة متوازنًا يشمل الغذاء الصحي، النشاط البدني، الإقلاع عن التدخين، والسيطرة على التوتر.