ارتفاع السكر بصمت.. 8 علامات تحذيرية لا تتجاهلها

1. العطش الشديد

تلعب الكلى دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عبر ترشيحه وإعادة امتصاصه. وعندما يرتفع مستواه، تعمل الكليتان بجهد أكبر للتخلص من الفائض، ما يؤدي إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم لطرده. ولذلك، فإن جفاف الفم والشعور المستمر بالعطش رغم شرب الكثير من الماء قد يكونان علامة على ارتفاع السكر.