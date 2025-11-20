ارتفاع السكر بصمت.. 8 علامات تحذيرية لا تتجاهلها

يُعد ارتفاع السكر في الدم علامة مبكرة للإصابة بالسكري، وله العديد من الأعراض مثل العطش، والجوع الشديد، والتعب.
وقد تتطور هذه الأعراض تدريجيًا في صمت إلى أن تظهر مضاعفات أكثر خطورة، وإذا تُركت دون علاج، يمكن أن تؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب والعينين والقلب، وفقًا لما ذكره موقع "فيري ويل هيلث".
1. العطش الشديد
تلعب الكلى دورًا هامًا في تنظيم مستويات السكر في الدم عبر ترشيحه وإعادة امتصاصه. وعندما يرتفع مستواه، تعمل الكليتان بجهد أكبر للتخلص من الفائض، ما يؤدي إلى سحب السوائل من أنسجة الجسم لطرده. ولذلك، فإن جفاف الفم والشعور المستمر بالعطش رغم شرب الكثير من الماء قد يكونان علامة على ارتفاع السكر.
2. كثرة التبول
يمكن أن تكون كثرة الذهاب إلى الحمام، خاصة أثناء الليل، علامة على ارتفاع السكر في الدم، لأن الكليتين تعملان بجهد للتخلص من السكر الزائد.
3. الجوع المفرط
قد يكون الجوع المفرط علامة على ارتفاع السكر، لأن الجسم لا يستطيع استخدامه كطاقة، فتبقى الخلايا دون غذاء كافٍ، ما يحفز الشعور بالجوع أكثر من المعتاد.
4. تشوش الرؤية
يؤدي ارتفاع السكر في الدم إلى سحب السوائل من الأنسجة، بما في ذلك عدسات العين، ما يؤثر على القدرة على التركيز ويسبب ضبابية في الرؤية.
5. التعب
في الحالة الطبيعية، تمتص الخلايا السكر للحصول على الطاقة. لكن عندما يفيض السكر في الدم، تعجز الخلايا عن الحصول على الطاقة الكافية، ما يسبب شعورًا دائمًا بالكسل أو التعب.
6. التئام الجروح ببطء
ارتفاع مستويات السكر يمكن أن يضعف تدفق الدم ويُضر بالأعصاب، ما يؤدي إلى بطء شفاء الجروح.
7. التهابات متكررة
الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع السكر يكونون أكثر عرضة للعدوى، خصوصًا التهابات الجلد والمجاري البولية.
8. وخز أو تنميل في الأطراف
يمكن أن يتسبب ارتفاع السكر غير المُدار في تلف الأعصاب، مما يؤدي إلى شعور بالوخز أو التنميل، خاصة في اليدين والقدمين.
الانتباه لهذه الأعراض المبكرة قد يساعد في الكشف المبكر عن المرض والوقاية من مضاعفاته الخطيرة.