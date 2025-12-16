اشتهاء السكر في الصباح.. لماذا يحدث وكيف نواجهه دون الوقوع في دوامة الإدمان الغذائي؟

ورغم صعوبة مقاومة هذه الرغبة، إلا أن هناك حلولًا فعّالة تتمثل في الحصول على قسط كافٍ من النوم، وإدارة التوتر بوسائل مثل التأمل أو التحدث مع الآخرين، إضافة إلى تناول أطعمة غنية بالبروتين والألياف تساعد على تثبيت مستوى السكر في الدم. كما يمكن اللجوء إلى الفواكه كمصدر طبيعي للسكر، يمنح الجسم حاجته دون أضرار السكريات المصنعة.