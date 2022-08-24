هذه أعراض سرطان البنكرياس التي تظهر قبل النوم

وكما هو معروف سرطان البنكرياس هو واحد من ستة أنواع لمرض السرطان الأكثر انتشارا في العالم، وإن أعراضه في البداية لا تكون واضحة ولا تثير الاهتمام، أو حتى لا تظهر نهائيا. ويعتبر اليرقان أكثر أعراض سرطان البنكرياس شيوعا، لأن الورم يتضخم ويضغط على قنوات الصفراء. ولكن هناك عارض آخر يظهر فقط في فترة الاسترخاء أو قبل النوم. والمقصود هو الشعور بالألم في أعلى البطن يصاحبه ألم دوري في الظهر. وهذا يمكن أن يظهر عند تناول الطعام أو الانحناء إلى الأمام.