"مختصة": هذه المواد الغذائية تساعد على تعويض نقص اليود في الجسم وتعزز المناعة

وكشفت الدكتورة يلينا باريتسكايا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية وطب الأطفال، وفق موقع doctorpiter.ru، أن الجسم كله يعاني في حالة نقص عنصر اليود، ويضطرب نمو وتطور الأطفال، وتسوء دراستهم، أما الكبار فيعانون من ضعف منظومة المناعة والقدرة على العمل، لذلك فإن نقص اليود في الجسم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تضخّم الغدة الدرقية، وبالتالي إلى خطر الإصابة بالسرطان.