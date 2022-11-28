"مختصة": هذه المواد الغذائية تساعد على تعويض نقص اليود في الجسم وتعزز المناعة

حددت أخصائية مناعة أفضل أنواع المواد الغذائية التي تساعد على تعويض نقص اليود في الجسم وتعزيز المناعة.
وكشفت الدكتورة يلينا باريتسكايا، أخصائية أمراض المناعة والحساسية وطب الأطفال، وفق موقع doctorpiter.ru، أن الجسم كله يعاني في حالة نقص عنصر اليود، ويضطرب نمو وتطور الأطفال، وتسوء دراستهم، أما الكبار فيعانون من ضعف منظومة المناعة والقدرة على العمل، لذلك فإن نقص اليود في الجسم خلال فترة طويلة، يمكن أن يؤدي إلى تضخّم الغدة الدرقية، وبالتالي إلى خطر الإصابة بالسرطان.
ووفقًا لـ"باريتسكايا" يمكن أن تعوّض نقصَ اليود في الجسم ثمار العنبية الحادة الخباء والفراولة والبرقوق المجفف والروبيان وسمك القد والتونة والديك الرومي والبطاطا والفاصوليا البيضاء والأعشاب البحرية.
وأضافت: جميع هذه المواد هي مصدر جيد لليود وغيره من العناصر المعدنية والفيتامينات.
وتشير الأخصائية إلى أنه يمكن تحديد نقص عنصر اليود في الجسم من خلال بعض الأعراض، مثل اللامبالاة والنعاس، والتهيج واضطراب ضربات القلب وعدم استقرار مستوى ضغط الدم، والشعور المزعج في منطقة الصدر والصداع وانخفاض الشهية والمشكلات في الشعر والأظافر وضعف الانتباه والتركيز والإحساس الزائد بتغيرات الطقس.