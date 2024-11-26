اكتشاف بروتين يُصلح الحمض النووي التالف المرتبط بالشيخوخة والسرطان

ويحمل هذا الاكتشاف آثارًا واعدة لعلاج السرطان؛ حيث يمكن أن يسهم في تحسين فعالية العلاج الكيميائي الذي يعتمد على كسر الحمض النووي لقتل الخلايا السرطانية، من خلال تعزيز قدرة "TEX264" على إصلاح التلف، كما قد يساعد في تقليل الآثار الجانبية التي تصيب الخلايا السليمة أثناء العلاج.