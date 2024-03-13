جسديًّا ونفسيًّا.. كيف تتغلّب على العطش في رمضان؟

ونقل موقع "الحرة" عن أطباء متخصصين، أن العطش خلال الصيام قد يصاحبه جفافُ الفم، والرغبة في التبوّل في كثير من الأحيان، خصوصًا أن شرب الماء يساعد على التخلص من السموم، كما يقلّل أيضًا الشعورَ بالجوع؛ لهذا تؤكّد "وجدان مطر الشمري"، طبيبة تغذية، أن هناك عدة ممارسات يجب اتباعها لتجنب الشعور بالعطش على مدار اليوم.