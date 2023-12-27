تحذير.. هذه المنتجات الغذائية تضر الجسم وتبطئ عملية التمثيل الغذائي وتسبب زيادة الوزن

تُعتبر الدهون الضارة والمواد الحافظة والملح وغيرها من المواد المضافة، مواد غذائية غير مفيدة للجسم، وتؤثر سلبًا على صحة الجهاز الهضمي، وتبطئ عملية التمثيل الغذائي وتسبب الوذمة وزيادة الوزن.
وأوضحت الدكتورة ديليارا ليبيديفا أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه يجب بالدرجة الأولى استبعاد الصلصات التي تباع في المتاجر، واللحوم المصنعة والسكر والحليب الكامل الدسم والمايونيز من النظام الغذائي.
ووفق ما نقل موقع "روسيا اليوم" الأربعاء عن "ليبيديفا"، قد تكون الصلصات الجاهزة التي تباع في المتاجر محتوية على مكونات ضارة، مثل الدهون المتحولة، وكذلك على خليط من السكريات المخفية والملح ومحسنات النكهة والمواد الحافظة والمثبتات؛ لأن بضع ملاعق من هذه الصلصة سوف تلغي جميع فوائد سلطة الخضار.
ويُذكر أن الدكتور مارك غادزيان أخصائي جراحة الأورام، أشار في وقت سابق إلى أن الملح والسكر هما أكثر المنتجات خطورةً على الصحة؛ لأن الملح يسبب تجلط الدم ويرفع مستوى ضغط الدم ويقلل من تركيز التستوستيرون، أما السكر فيؤثر في إفراز الأنسولين كما أنه "يقتل هرمون التستوستيرون، ويتراكم مباشرةً في الجسم على شكل دهون حشوية".