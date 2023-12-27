تحذير.. هذه المنتجات الغذائية تضر الجسم وتبطئ عملية التمثيل الغذائي وتسبب زيادة الوزن

ويُذكر أن الدكتور مارك غادزيان أخصائي جراحة الأورام، أشار في وقت سابق إلى أن الملح والسكر هما أكثر المنتجات خطورةً على الصحة؛ لأن الملح يسبب تجلط الدم ويرفع مستوى ضغط الدم ويقلل من تركيز التستوستيرون، أما السكر فيؤثر في إفراز الأنسولين كما أنه "يقتل هرمون التستوستيرون، ويتراكم مباشرةً في الجسم على شكل دهون حشوية".