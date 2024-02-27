يغيّر حياة المرضى كليًّا.. عقار قديم يتحول إلى علاج ناجع للحساسية الغذائية المميتة!

ويعطى "Xolair" عن طريق الحقن من أسبوعين إلى أربعة أسابيع؛ فيما قال أحد قادة الدراسة، الدكتور روبرت وود، من كلية الطب بجامعة جونز هوبكنز: "العلاج يمكن أن يغير حياة المرضى كليًّا".