استشاري لـ"سبق": العودة من "ما قبل السكري" ممكنة.. لكن الخطر لا يختفي

كشف استشاري أمراض السكري الدكتور يوسف آل زاهب، في تصريح لـ"سبق"، أن مرحلة ما قبل السكري تُعد من أكثر المراحل الصحية حساسية، إذ تُشكّل النقطة الفاصلة التي قد ينزلق بعدها الشخص إلى السكري النوع الثاني دون أن يشعر.
وأوضح أن العودة إلى المستويات الطبيعية للسكر أمر ممكن عبر إنقاص الوزن، وتحسين نمط الحياة، وأحيانًا باستخدام أدوية مثل الميتفورمين، لافتًا إلى أن الدراسات أثبتت أن هذا التحسن يُخفض خطر الإصابة المستقبلية بالسكري بنسبة تتراوح بين 50 و60٪.
ورغم ذلك، شدد "آل زاهب" على أن الخطر لا يعود إلى «صفر»، وقال: "الجسم سبق أن أظهر قابلية لارتفاع السكر، إما من خلال مقاومة الإنسولين، أو زيادة الوزن، أو الاستعداد الوراثي. ما يعني أن الخلايا فقدت جزءًا من حساسيتها للإنسولين، وقد تستعيد معظمها، لكنها لا تعود دائمًا إلى نقطة البداية، ما يضع الشخص في نطاق خطر منخفض وليس منعدمًا".
الوقاية بعد التحسن.. ضرورة دائمة
وبيّن استشاري السكري أن الوقاية المستمرة تُمثّل خط الدفاع الأقوى، وتشمل:
الحفاظ على وزن صحي.
ممارسة نشاط بدني منتظم.
ضبط الدهون وضغط الدم.
اتباع نظام غذائي متوازن غني بالألياف.
الإقلاع التام عن التدخين.
كما نصح بمتابعة مستويات السكر كل سنة إلى ثلاث سنوات، حتى مع استقرار الأرقام.
معايير الشفاء من مرحلة ما قبل السكري
وأوضح أن الشخص يُعد متعافيًا فعليًا عند تحقيق 3 مؤشرات رئيسية:
سكر صائم أقل من 100 ملجم/دسل.
سكر بعد الأكل بساعتين أقل من 140 ملجم/دسل.
سكر تراكمي (HbA1c) أقل من 5.7٪.
وأشار إلى أن تحسن سكر ما بعد الوجبات وحده لا يكفي، إذ قد يستمر ارتفاع سكر الصيام نتيجة مقاومة الإنسولين في الكبد، مما يستدعي تقييم المؤشرات الثلاثة معًا.
خلاصة التصريح
العودة للقيم الطبيعية تعني خطرًا منخفضًا وليس زوال الخطر.
الاستمرار في نمط الحياة الصحي هو الأساس.
تقييم الشفاء يتطلب متابعة مؤشرات السكر الثلاثة بشكل متكامل.
واختتم الدكتور يوسف آل زاهب تصريحه لـ"سبق" برسالة واضحة: "الوقاية ليست مرحلة.. بل أسلوب حياة يستمر مدى الحياة."