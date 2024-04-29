لأنها حالة طارئة وخطيرة.. خبير: 5 نصائح للنساء للوقاية من السكتات الدماغية

حذّر "شاه" من أن الارتباك المفاجئ، وصعوبة الفهم، وصعوبة الكلام، والرؤية المزدوجة، والخدر أو الضعف، وخاصة في جانب واحد من الجسم، غالبًا ما يتم تجاهلها رغم أنها علامات للسكتات الدماغية.