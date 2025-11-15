من الملح إلى الدهون.. هذه الأطعمة تضعف المناعة أثناء نزلات البرد

عند الإصابة بنزلات البرد، يواجه الجسم عبئًا مضاعفًا: مكافحة العدوى والحفاظ على توازن المناعة. وبينما يركز الكثيرون على ما يجب تناوله، يغفلون أن أطعمة معينة تضعف قدرة الجهاز المناعي على المقاومة، مما يطيل مدة المرض.
وفقًا لتقرير نشر على موقع " Healthline"، فإن النمط الغذائي اليومي يؤثر بشكل مباشر على استجابة المناعة، خاصة عند الاعتماد على أطعمة معالجة أو محملة بالسكريات والدهون غير الصحية.
ترفع السكريات المضافة مستويات الالتهاب الداخلي، مما يعطل كفاءة الخلايا المناعية. هذا الارتفاع المتكرر يسبب خللًا في البكتيريا النافعة بالأمعاء، وهي ركيزة أساسية للمناعة.
تؤدي كميات الملح الزائدة إلى تغيير طبيعة الخلايا المناعية، فترتفع المواد الالتهابية وتنخفض البروتينات المثبطة. كما يعطل الإفراط في أوميجا-6 التوازن الدهني، وتنتج المقليات مركبات تزيد الضغط التأكسدي.
اللحوم المعالجة والمشوية بشدة تحتوي على مركبات تعزز الالتهاب. أما الوجبات السريعة فتجمع بين الملح والدهون والمواد الحافظة الضارة.
الخبز الأبيض والحلويات المصنعة تسبب ارتفاعًا سريعًا في السكر، فيما تغير المحليات الصناعية طبيعة بكتيريا الأمعاء المفيدة.