"صحي الرياض الثالث": سكري الحمل مرض مؤقت ويحدث نتيجة هرمونات المشيمة

وكانت "الصحة" قد أبرزت، في وقتٍ سابقٍ، أبرز عوامل الخطورة للمرض؛ المتمثلة في زيادة الوزن، وولادة طفل سابق بوزن 4.5 كجم أو أكثر عند الولادة، والإصابة بسكري الحمل في حملٍ سابقٍ، والتاريخ العائلي للإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومَنْ تعاني متلازمة تكيُّسات المبايض.