"صحي الرياض الثالث": سكري الحمل مرض مؤقت ويحدث نتيجة هرمونات المشيمة

أوضح تجمُّع الرياض الصحي الثالث، أن سكري الحمل يعد نوعاً مؤقتاً ويحدث للنساء في أثناء فترة الحمل.
وأضاف التجمُّع، بمناسبة الأسبوع الخليجي للسكري، أن سكري الحمل عبارة عن ارتفاع نسبة السكر في الدم نتيجة الهرمونات التي تفرزها المشيمة خلال فترة الحمل.
وكانت "الصحة" قد أبرزت، في وقتٍ سابقٍ، أبرز عوامل الخطورة للمرض؛ المتمثلة في زيادة الوزن، وولادة طفل سابق بوزن 4.5 كجم أو أكثر عند الولادة، والإصابة بسكري الحمل في حملٍ سابقٍ، والتاريخ العائلي للإصابة بالسكري من النوع الثاني، ومَنْ تعاني متلازمة تكيُّسات المبايض.