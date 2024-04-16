"الصحي السعودي" يوجه عددًا من الإرشادات للمصابين بالشقيقة

وجّه المجلس الصحي السعودي، اليوم الثلاثاء، عددًا من الإرشادات للمصابين بالشقيقة.
وضمنت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي والمراكز التابعة لها، تلك الإرشادات، في "إنفوجرافيك"، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، حيث نصحت بعدم تناول الكثير من مسكنات الألم، والمحافظة على نمط حياة صحي.
كما تضمنت الإرشادات التقليل من تناول الكافيين، والحد من الإجهاد والتعامل معه، إضافة إلى الحرص على أخذ قسط كاف من الراحة.
وحثت على ممارسة النشاط البدني بانتظام، والابتعاد عن محفزات الصداع، مع الحرص على جعل بيئة النوم مريحة.