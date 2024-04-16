"الصحي السعودي" يوجه عددًا من الإرشادات للمصابين بالشقيقة

وضمنت الأمانة العامة للمجلس الصحي السعودي والمراكز التابعة لها، تلك الإرشادات، في "إنفوجرافيك"، عبر حسابها الرسمي بمنصة "إكس"، حيث نصحت بعدم تناول الكثير من مسكنات الألم، والمحافظة على نمط حياة صحي.