استشارية طب أسرة تقدّم طريقة فعالة لتقليل استخدام الأطفال الأجهزة الذكية

أكّدت استشارية طب الأسرة الدكتور علا بابللي، أن تنويع أنشطة الطفل يسهم في حمايته من إدمان الأجهزة اللوحية.
وأضافت بابللي، أن تحديد الوقت المسموح للجلوس على الهاتف هو أحد الطرق الفعالة لتقليل إدمان الأجهزة الذكية، حيث إن مدة استخدام الهاتف للبالغ يجب ألا تتجاوز الساعتين، وللطفل ساعة ونصف الساعة، فيما يمنع تماماً جلوس الأطفال على تلك الأجهزة منذ الولادة حتى على الأقل عمر عام و3 أشهر.
وأوضحت استشارية طب الأسرة في لقائها ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الطفل من عمر عام و3 أشهر حتى عامين من الأفضل ألا تترك له تلك الأجهزة، وإن كان للضرورة يكون استخدامها لدقائق فقط في وجود أحد الوالدين، وبعد عمر العامين يكون استخدامه لها لأقل من ساعة، وبعد 5 سنوات حتى 10 سنوات من الممكن أن تصل إلى الساعة، ثم بعد ذلك الحد الأقصى ساعتين على الأكثر حتى للكبار.