استشارية طب أسرة تقدّم طريقة فعالة لتقليل استخدام الأطفال الأجهزة الذكية

وأوضحت استشارية طب الأسرة في لقائها ببرنامج اليوم على "الإخبارية"، أن الطفل من عمر عام و3 أشهر حتى عامين من الأفضل ألا تترك له تلك الأجهزة، وإن كان للضرورة يكون استخدامها لدقائق فقط في وجود أحد الوالدين، وبعد عمر العامين يكون استخدامه لها لأقل من ساعة، وبعد 5 سنوات حتى 10 سنوات من الممكن أن تصل إلى الساعة، ثم بعد ذلك الحد الأقصى ساعتين على الأكثر حتى للكبار.