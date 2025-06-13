لماذا لا تحقق أدوية إنقاص الوزن الشهيرة النتائج المعلنة لتجاربها؟ دراسة أمريكية تكشف الأسباب

كما كانت معدلات التوقف عن تناول الأدوية مرتفعة، حيث توقف حوالي 40% من المرضى عن استخدام الأدوية خلال عام بسبب آثار جانبية شديدة، مثل مشاكل في المعدة، وأحيانًا حالات نادرة من العمى.