"لا تنهض بشكل مفاجئ".. نصائح ثمينة لتجنُّب ارتفاع ضغط الدم صباحًا

وتقول الدكتورة "زاريما تين": "يجب تناول الأدوية وفقًا لوصف الطبيب، بحيث يغطّي تأثيرها ارتفاع الضغط الصباحي. ويوصي الأطباء في بعض الأحيان بتناول أدوية مرّة أو مرتين في اليوم، ويمكن أن تؤدّي التغيرات المفاجئة في وضع الجسم بعد النوم إلى ارتفاع مستوى الضغط؛ لذلك من المهم الانتقال تدريجيًّا من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس، ومن ثم النهوض ببطء؛ حتى لا نخلق ضغطًا إضافيًّا على القلب والأوعية الدموية".