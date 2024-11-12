"لا تنهض بشكل مفاجئ".. نصائح ثمينة لتجنُّب ارتفاع ضغط الدم صباحًا

تشير طبيبة مختصّة إلى أنه يمكن تجنُّب ارتفاع مستوى ضغط الدم في الصباح؛ من خلال التحكم في الوزن، وعدم النهوض المفاجئ من السرير، واتباع تغذية صحية.
وتقول الدكتورة "زاريما تين": "يجب تناول الأدوية وفقًا لوصف الطبيب، بحيث يغطّي تأثيرها ارتفاع الضغط الصباحي. ويوصي الأطباء في بعض الأحيان بتناول أدوية مرّة أو مرتين في اليوم، ويمكن أن تؤدّي التغيرات المفاجئة في وضع الجسم بعد النوم إلى ارتفاع مستوى الضغط؛ لذلك من المهم الانتقال تدريجيًّا من وضعية الاستلقاء إلى وضعية الجلوس، ومن ثم النهوض ببطء؛ حتى لا نخلق ضغطًا إضافيًّا على القلب والأوعية الدموية".
ووفقًا لها: غالبًا ما يكون الصباح مصحوبًا بالتوتر الناتج عن الاستعداد ليوم العمل أو النشاط البدني؛ لذلك فإن تمارين التنفس البسيطة والتمدُّد الصباحي والاسترخاء يمكن أن تساعد على تقليل ارتفاع مستوى ضغط الدم صباحًا؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
وتشير إلى أن وجبة الفطور الغنية بالبوتاسيوم والمغنيسيوم تساعد على تحسين عمل الأوعية الدموية؛ لأن هذه العناصر تدعم عمل القلب والأوعية الدموية، وتساعد على منع حدوث تقلبات مفاجئة في مستوى ضغط الدم.