مشروبات مفيدة للصحة والجمال.. عصير العنبية الآسية يحسّن البصر ويساعد على علاج السكري

ويقول: "تنسب العصائر الطبيعية إلى المشروبات الصحية، فمثلاً عصير العنبية الآسية يحسّن البصر ويساعد على علاج مرض السكري، ويطيل فترة الشباب.. أما عصير الرمان فيحتوي على فيتامينات А وС وЕ وعلى الزنك والسيلينيوم والكالسيوم والفسفور والمغنسيوم والحديد والصوديوم. يؤثر هذا العصير إيجابياً في القلب والأوعية الدموية. وعصير الشمندر "البنجر" غني بالألياف الغذائية والبكتين المنخفض الوزن الجزيئي، ما يساعد على إخراج المعادن الثقيلة من الجسم، ويمنع تكاثر البكتيريا الضارة. أما عصير العنب فيحتوي على حمض الأسكوربيك وفيتامين В، ويساعد في الحفاظ على الذاكرة، وتحسين حالة الجلد والأظافر والشعر".