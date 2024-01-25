بشرى خير.. علاج جيني أعاد السمع لأطفال صم في الصين

وحسب تقرير نُشر في مجلة "ذا لانسيت" الطبية؛ فإن خمسة من بين ستة أطفال صغار يعانون من الصمم الحاد، شهدوا تحسنًا في حاسة السمع فضلًا عن تحسن في التعرف على الكلام بعد ستة أشهر من الخضوع للعلاج الذي تُطَوره "ريفريشجين ثيرابيوتكس".