"افتح الباب واخرج".. دراسات: 5 فوائد مدهشة للخروج ومشاهدة الطبيعة

إعادة توازن الحواس وتحسين التركيز

في عالم مملوء بالشاشات والإشعارات، يُرهق الدماغ من فرط التحفيز. أما الطبيعة، فهي تُعيدنا إلى الإحساس الحقيقي بالأشياء، من خلال سماع حفيف الأشجار، وشعر بنسيم الهواء، وشم عبير الأرض بعد المطر. ويقول علماء النفس إن هذا التناغم مع الحواس يُعيدنا إلى اللحظة الحالية ويُخفف من التفكير الزائد، مما يساعد على علاج القلق والاكتئاب واضطراب فرط الانتباه.