الاستخدام الليلي للهاتف لا يضر النوم فقط.. بل يهدد الصحة العامة

حذرت دراسات حديثة من أن استخدام الهواتف المحمولة في الليل لا يقتصر تأثيره على اضطراب النوم، بل يمتد ليشكل خطرًا على الصحة العامة.
وكشفت دراسة إسبانية طويلة شملت أكثر من 460 ألف شخص أن التعرض المستمر للضوء الليلي الصادر من الشاشات يزيد خطر الإصابة بسرطان الغدة الدرقية بنسبة تصل إلى 55%، خاصة بين النساء.
وأوضحت أن الضوء الأزرق يثبط إفراز هرمون الميلاتونين، ما يؤدي إلى اضطراب الساعة البيولوجية للجسم وتأخير النوم.
كما أظهرت دراسة نرويجية على 45 ألف شاب أن كل ساعة إضافية من استخدام الهاتف قبل النوم تقلل مدة النوم بنحو 24 دقيقة وتزيد احتمالية الأرق بنسبة 59%.
وأكد الأطباء أن الاستخدام المفرط للهاتف قبل النوم يرتبط أيضًا بزيادة الشهية والرغبة في تناول الأطعمة عالية السعرات، مما يؤثر سلبًا على التمثيل الغذائي وصحة القلب.
ونصح الخبراء بالابتعاد عن الشاشات قبل النوم بساعة على الأقل، وتخفيف سطوع الإضاءة للحفاظ على إفراز الميلاتونين الطبيعي وتنظيم إيقاع الجسم.