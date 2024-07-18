من "الكتمة" إلى الجلطة والأورام.. "الخضيري": لا تدع نفسك في مهب ريح "الوساوس"!

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى عدم الذهاب إلى المستشفى إلا إذا كان الفرد يعاني أعراضًا مقلقة ومزعجة؛ مشيرًا إلى أن "الوساوس" التي تدفع الأفراد إلى الشكوى من عشر أعراض؛ ستنتهي بالتقصي والفحص باستخدام الأشعة والتحاليل.
وأوضح "الخضيري"، أن تكرار بعض الأشعة يضر بشدة وبعض التحاليل تسبب وسوسة زيادة؛ مشيرًا إلى أن بعض الناس يكون لديهم تهيج في القولون لأنهم تناولوا طعامًا مهيجًا للقولون فيشتكون من "كتمة" وضيق تنفس خفيف وخمول، فيعتقدون أن لديهم أمراضًا خطيرة.
وأضاف: "الأطباء لديهم خط محدد لاستبعاد بعض الأمراض الخطيرة؛ حيث يضعون أمامهم عشر احتمالات ليبدأ المريض الفحوصات والتحاليل والأشعة؛ ومنها عُسر الهضم وتلبك المعدة، ومنها الجلطة، ومنها مرض بالقلب، وقد يكون منها أورام".
واختتم "الخضيري"، عبر حسابه على منصة "إكس": "لا توسوس، ولا تذهب للطبيب لأي عارض بسيط إلا في حالات صحية محددة".