من "الكتمة" إلى الجلطة والأورام.. "الخضيري": لا تدع نفسك في مهب ريح "الوساوس"!

دعا أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات الدكتور فهد الخضيري، إلى عدم الذهاب إلى المستشفى إلا إذا كان الفرد يعاني أعراضًا مقلقة ومزعجة؛ مشيرًا إلى أن "الوساوس" التي تدفع الأفراد إلى الشكوى من عشر أعراض؛ ستنتهي بالتقصي والفحص باستخدام الأشعة والتحاليل.