التسبب بضربة جزاء في الدقيقة الأخيرة.. دراسة: الإرهاق العقلي يدفع إلى السلوك العدواني

لاختبار فرضية أن النوم الموضوعي هو المظهر العصبي لظاهرة استنزاف الأنا في علم النفس؛ أخضع الباحثون مجموعةً من "44 فردًا" لبعض المهام المرهقة التي استمرّت لمدة ساعة كاملة، وبعدها انضمّت مجموعة أخرى من "44 فردًا"، لم تتعرض للإرهاق، إلى التجربة، ولعب أفرادُ الفريقين ألعابًا اقتصادية مخصّصة لقياس القدرات العقلية أثناء اللعب، ومن بينها لعبة يطلق عليها "الصقر والحمامة"، وفي هذه اللعبة يتمّ تقاسم الموارد المحدودة في بيئة معادية، مع وجود خيار للأشخاص بين السلوك التعاوني أو المتسلّط، والذي قد يؤدّي إلى فقدان الموارد لكلا الطرفين.