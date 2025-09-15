"الدماغ الثاني للإنسان".. 7 حقائق مذهلة عن الأمعاء تغيّر نظرتك للصحة

كشفت الدكتورة ميغان روسي، خبيرة التغذية الأسترالية وأستاذة صحة الأمعاء، في تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC)، عن حقائق علمية مذهلة تُعيد تعريف دور الأمعاء في جسم الإنسان، وتؤكد أنها أكثر من مجرد عضو هضمي.
وقالت "روسي": "الأمعاء تتمتع بجهاز عصبي معوي مستقل يضم عددًا من الخلايا العصبية يفوق تلك الموجودة في الحبل الشوكي، وتستطيع اتخاذ قراراتها الخاصة دون الرجوع إلى الدماغ، ولهذا تُعرف بالدماغ الثاني".
وأوضحت أن هذا "الدماغ الثاني" لا يؤثر فقط على الهضم، بل يلعب دورًا حاسمًا في المناعة، والصحة النفسية، وحتى الحالة المزاجية، وهو ما تؤكده الحقائق التالية:
70 % من خلايا المناعة تعيش في الأمعاء، ما يجعلها خط الدفاع الأول ضد الأمراض مثل الإنفلونزا.
نصف مكونات البراز هي بكتيريا نافعة، ويُدرس حاليًا استخدام "زراعة البراز" كعلاج لاستعادة التوازن الميكروبي.
الذهاب إلى المرحاض 3 مرات يوميًا أو أسبوعيًا يُعد طبيعيًا.. فلا داعي للقلق ضمن هذا النطاق.
التنوع الغذائي ينعكس مباشرة على تنوع الميكروبات المفيدة، والتي تصفها "روسي" بأنها "حيواناتنا الأليفة الصغيرة الداخلية".
80 إلى 90% من السيروتونين، هرمون السعادة، يُنتج في الأمعاء.. مما يربط صحتها مباشرة بالحالة النفسية.
الخوف من الطعام قد يسبب أعراضًا جسدية حقيقية، حتى من دون وجود حساسية فعلية.
نمط الحياة المتوازن هو مفتاح صحة الأمعاء: من تنويع الطعام وتقليل الكافيين إلى النوم الجيد والتأمل 15 دقيقة يوميًا.
وأشارت روسي إلى أن التعامل مع الأمعاء على أنها مركز قيادة مستقل داخل الجسم يفتح آفاقًا جديدة لفهم العلاقة بين الغذاء، والصحة الجسدية، والنفسية معًا.