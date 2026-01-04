ابتكار إيصالات وفواتير آمنة خالية من المواد الكيميائية المسرطنة

حقق فريق من العلماء في سويسرا اختراقًا علميًا لافتًا قد يُحدث تحولًا في استخدام الإيصالات والفواتير الورقية، بعد تطوير بديل آمن وصديق للبيئة للورق الحراري التقليدي المستخدم يوميًا في المتاجر وقطاعات الخدمات المختلفة.
ويعتمد الورق الحراري الشائع حاليًا على مواد كيميائية مثل البيسفينول أ والبيسفينول إس، وهي مركبات مصنفة ضمن ما يُعرف بالمواد الكيميائية «الأبدية» التي لا تتحلل بسهولة وتتراكم في جسم الإنسان والبيئة.
وتشير أبحاث علمية متعددة إلى ارتباط هذه المواد باضطرابات هرمونية ومشكلات في الإنجاب وأمراض سرطانية وتشوهات جنينية واضطرابات في التمثيل الغذائي.
واستند الابتكار السويسري الجديد إلى حل مستوحى من الطبيعة، عبر استخدام مادة اللجنين المستخلصة من الخشب، وهي مكوّن طبيعي يوجد في جدران الخلايا النباتية.
وبعد تنقية اللجنين للحصول على مركبات فاتحة اللون مع الحفاظ على خصائصه الكيميائية، أضاف الباحثون محسسًا حراريًا طبيعيًا مشتقًا من السكر النباتي، ما أتاح إنتاج ورق حراري يستجيب للحرارة بكفاءة مماثلة للورق التقليدي، دون الاعتماد على المواد الكيميائية الضارة.
وأظهرت الاختبارات أن الورق الجديد ينتج نصوصًا واضحة ودائمة، مع انخفاض كبير في النشاط المحاكي للهرمونات، وعدم ظهور أي مؤشرات سمية للمادة المحسسة النباتية.
ويأتي هذا التطور في وقت تتزايد فيه التحذيرات من مخاطر التعامل اليومي مع الإيصالات التقليدية، إذ أظهرت دراسة أمريكية أن لمس الإيصال لبضع ثوانٍ قد يؤدي إلى تجاوز حدود السلامة المعتمدة لبعض المواد الكيميائية.
وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك بوست، فإن هذا الابتكار يفتح الباب أمام تحول واسع في سوق الورق الحراري العالمي، الذي يُتوقع أن يصل حجمه إلى نحو ستة مليارات دولار بحلول عام 2030، بما يعزز فرص تبني حلول أكثر أمانًا للصحة والبيئة في قطاعات متعددة.