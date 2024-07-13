تجنّب ردّ فعله السلبي.. "البطيخ الأصفر في الميزان".. مزايا وعيوب وعليك الانتباه

وأضاف: كما تحتوي ثمار البطيخ على مضادات الأكسدة، ويمكن تناول 300- 500 غرام من البطيخ في اليوم، ولكن يجب أن تقتصر الحصة الواحدة على 200 غرام، وهناك رأي سائد مفاده أن البطيخ الأصفر منتج "ثقيل"، ولكن يكفي اتباع بعض القواعد لتجنب ردّ الفعل السلبية، لا ينصح بأكل البطيخ الأصفر على معدة فارغة، أو مباشرة قبل الوجبات وبعد تناول الأطعمة الأخرى مباشرة، كما لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تناوله مع منتجات الألبان".