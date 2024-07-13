تجنّب ردّ فعله السلبي.. "البطيخ الأصفر في الميزان".. مزايا وعيوب وعليك الانتباه

أعلن عالم الأحياء "فيتالي نابولوف" الأستاذ المشارك في جامعة التعليم الروسية، أنه لا يجوز أبدًا تناول البطيخ الأصفر مع منتجات الألبان.
ويقول: "يتميز البطيخ الأصفر "الشمام" بقلة السعرات الحرارية، حوالي 35 سعرة حرارية لكل 100 غرام، ولكنّه يحتوي على الكثير من فيتامين C وبيتا كاروتين ومجموعة فيتامين B وPP وE، كما أنّه غني بالعناصر المعدنية: البوتاسيوم والحديد والسيليكون وغيرها.
وأضاف: كما تحتوي ثمار البطيخ على مضادات الأكسدة، ويمكن تناول 300- 500 غرام من البطيخ في اليوم، ولكن يجب أن تقتصر الحصة الواحدة على 200 غرام، وهناك رأي سائد مفاده أن البطيخ الأصفر منتج "ثقيل"، ولكن يكفي اتباع بعض القواعد لتجنب ردّ الفعل السلبية، لا ينصح بأكل البطيخ الأصفر على معدة فارغة، أو مباشرة قبل الوجبات وبعد تناول الأطعمة الأخرى مباشرة، كما لا يجوز تحت أي ظرف من الظروف تناوله مع منتجات الألبان".
ووفقًا له: يمكن أن يكون البطيخ الأصفر ضارًّا للأشخاص الذين يعانون من داء السكري وأمراض الجهاز الهضمي عندما تتفاقم والحساسية، وكذلك الأشخاص الذين لا يمكنهم تحمله؛ بحسب ما نقلت "روسيا اليوم".
ويوصي العالم بضرورة الانتباه إلى قشرة البطيخ عند شرائه؛ حيث يجب ألا تكون متضررة وليس فيها أماكن تالفة. كما يجب أن يكون موحد اللون باستثناء المكان الذي كان على التربة، أما "ذيل" البطيخ الجاف أو الطري فيشير إلى المدة التي مضت على قطفه وليس على مستوى نضجه كما يعتقد البعض.