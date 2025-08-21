"الجوع الزائف".. خبيرة تغذية تكشف 5 أسباب وراء الرغبة المستمرة في تناول الطعام

وأكدت سولوماتينا أن الحل يكمن في استبدال الوجبات الضارة بخيارات مغذية، مثل المكسرات، الزبادي غير المحلى، والفواكه مع القرفة، حيث تمنح هذه الأطعمة شعورًا بالشبع دون التسبب في ارتفاع مفاجئ بمستوى السكر في الدم.