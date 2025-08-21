"الجوع الزائف".. خبيرة تغذية تكشف 5 أسباب وراء الرغبة المستمرة في تناول الطعام

أوضحت الطبيبة الروسية الدكتورة يلينا سولوماتينا، خبيرة التغذية، أن الرغبة المتكررة في تناول الوجبات الخفيفة أو ما يُعرف بـ"نوبات الجوع الزائف"، ليست مجرد عادة سيئة، بل قد تكون مرتبطة بأسباب فسيولوجية أو هرمونية حقيقية.
ونقل موقع "برافدا رو" الروسي عن الدكتورة سولوماتينا قولها إن "عدم تناول إفطار متوازن يُعد السبب الأكثر شيوعًا"، مشددة على أن تناول الكربوهيدرات البسيطة مثل الخبز الأبيض أو الشاي المحلى يؤدي إلى الشعور بالجوع بعد ساعات قليلة.
وأضافت أن هناك عدة عوامل أخرى تؤدي إلى "الجوع الزائف"، أبرزها:
قلة النوم: حيث تؤدي إلى ارتفاع مستوى هرمون الكورتيزول، ما يزيد الرغبة في تناول الأطعمة الدسمة.
التوتر العاطفي: إذ يلجأ البعض إلى الطعام كوسيلة لتخفيف القلق.
العطش: حيث قد يخلط الجسم بين الشعور بالجوع والحاجة إلى الماء.
اضطرابات الغدة الدرقية: التي تؤثر على الشهية حتى دون حاجة فعلية للسعرات الحرارية.
وأكدت سولوماتينا أن الحل يكمن في استبدال الوجبات الضارة بخيارات مغذية، مثل المكسرات، الزبادي غير المحلى، والفواكه مع القرفة، حيث تمنح هذه الأطعمة شعورًا بالشبع دون التسبب في ارتفاع مفاجئ بمستوى السكر في الدم.