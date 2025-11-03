روتين صباحي من ست خطوات لزيادة الإنتاجية وتحسين المزاج.. تعرف عليه

كشف أستاذ السلوك وعلوم السعادة في جامعة هارفارد آرثر بروكس عن روتين صباحي بسيط غيّر مجرى حياته، مؤكداً أن تطبيقه يرفع الطاقة والتركيز والإنتاجية طوال اليوم.
ويقوم الروتين على الاستيقاظ قبل الفجر، وممارسة التمارين الرياضية لمدة ساعة، ثم تخصيص وقت للتأمل قبل تناول فطور غني بالبروتين وتأجيل القهوة ساعة كاملة بعد الاستيقاظ.
وأوضح بروكس، وفق "فوكس نيوز"، أن الساعات الصباحية المبكرة تمنح الإنسان صفاء ذهنياً وإبداعاً أعلى، مشيراً إلى أنه يخصص أربع ساعات من التركيز العميق لإنجاز مهامه بعيداً عن المشتتات الرقمية.
ويرى أن استغلال الوقت قبل العمل الرسمي من التاسعة إلى الخامسة هو سر النجاح الشخصي والمهني.