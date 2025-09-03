"النمر" يحذّر: التوتر النفسي يهاجم القلب بصمت وقد يسبق الكوليسترول في تدميره

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من التأثيرات الضارة للتوتر النفسي المزمن على صحة القلب، مؤكدًا أن القلب لا يتأثر فقط بعوامل معروفة مثل ارتفاع الضغط والكوليسترول، بل أيضًا بالعوامل النفسية المستمرة.