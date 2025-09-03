"النمر" يحذّر: التوتر النفسي يهاجم القلب بصمت وقد يسبق الكوليسترول في تدميره

حذّر استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر من التأثيرات الضارة للتوتر النفسي المزمن على صحة القلب، مؤكدًا أن القلب لا يتأثر فقط بعوامل معروفة مثل ارتفاع الضغط والكوليسترول، بل أيضًا بالعوامل النفسية المستمرة.
وأوضح "النمر" في منشور توعوي أن الخلايا الدقيقة في القلب تتأثر سلبًا بالتعرض المستمر للإجهاد والتوتر النفسي، مما يؤدي إلى تضيّق الشرايين التاجية ورفع خطر الإصابة بالجلطات القلبية.
ودعا النمر إلى تغيير نمط الحياة بما يحد من التأثر النفسي بالظروف المحيطة، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعدّ وسيلة وقائية مهمة لحماية القلب وتعزيز الصحة العامة.