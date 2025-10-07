أخطر من التدخين.. عادة يومية شائعة قد تشكل خطرًا على صحة القلب والرئتين

أثار تقرير طبي جديد مقارنة مثيرة للقلق بين التدخين ونمط الحياة الخامل، مشيرًا إلى أن الجلوس المتواصل لساعات طويلة قد يشكل خطرًا على صحة القلب والرئتين يضاهي الضرر الناجم عن استهلاك التبغ.
وأكد خبراء أن نمط الحياة الخامل، خاصة الجلوس المباشر بعد تناول الطعام، يمكن أن يسبب أضرارًا جسيمة.
ونقل موقع "تايمز ناو" عن الدكتور دينيش ديفيد، استشاري أمراض القلب، قوله إن "الجلوس لأكثر من 8 ساعات يوميًا دون نشاط بدني أسوأ بكثير، وقد يسبب خطرًا مشابهًا لخطر التدخين".
وأوضح الدكتور ديفيد أن عملية الأيض "تتباطأ بنسبة 30% تقريبًا عند الجلوس مقارنة بالوقوف أو المشي"، مما يؤدي إلى تراكم الدهون وتصلب الشرايين، وهو ما يؤثر بشكل خاص على العاملين عن بعد.
ووفقًا لتحليل نُشر في مجلة "Annals of Internal Medicine"، يرتبط الجلوس لأكثر من 8 ساعات يوميًا بزيادة خطر الوفاة بنسبة 34%. وفي المقابل، يزيد تدخين 1-5 سجائر يوميًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40-50%. ورغم تباين النسب، يشدد التقرير على ضرورة معالجة كلا السلوكين بتغييرات جذرية في نمط الحياة لتحسين الصحة العامة.