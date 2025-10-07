أخطر من التدخين.. عادة يومية شائعة قد تشكل خطرًا على صحة القلب والرئتين

ووفقًا لتحليل نُشر في مجلة "Annals of Internal Medicine"، يرتبط الجلوس لأكثر من 8 ساعات يوميًا بزيادة خطر الوفاة بنسبة 34%. وفي المقابل، يزيد تدخين 1-5 سجائر يوميًا خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 40-50%. ورغم تباين النسب، يشدد التقرير على ضرورة معالجة كلا السلوكين بتغييرات جذرية في نمط الحياة لتحسين الصحة العامة.