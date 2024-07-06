كيف نمنع حوادث غرق الأطفال؟.. تنبيهات السلامة وقواعدها تبرزها "سعود الطبية"

وعن قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الطفل معرفتها، أشارت "سعود الطبية" إلى أن الطفل عليه أن يعرف أنه لا ينبغي أن يسبح وحده، وأن لا يدفع أحدًا أو يقفز أثناء السباحة.