كيف نمنع حوادث غرق الأطفال؟.. تنبيهات السلامة وقواعدها تبرزها "سعود الطبية"

قالت مدينة الملك سعود الطبية، عضو تجمع الرياض الصحي الأول: إنه مع حلول الصيف تكثر ممارسة رياضة السباحة لدى فئات مختلفة من الأعمار، مشيرة إلى أنه يجب علينا الحرص ومراقبة الأطفال، والتأكد من توفر كافة وسائل السلامة لمنع حوادث الغرق.
وأوضحت "سعود الطبية" أنه يمكن منع حوادث غرق الأطفال بـ"الحرص على مراقبة الأطفال قرب المسبح، والتأكد من توفر أدوات السباحة الآمنة، والتأكد من وجود عوازل تمنع وصول الطفل إلى المسبح، مع تعلم الطرق الصحيحة لإسعاف الطفل".
وعن قواعد السلامة عند السباحة التي يجب على الطفل معرفتها، أشارت "سعود الطبية" إلى أن الطفل عليه أن يعرف أنه لا ينبغي أن يسبح وحده، وأن لا يدفع أحدًا أو يقفز أثناء السباحة.
وأضافت في تنبيهات موجهة للأطفال: "لا تَغُصْ في الماء حتى تتأكد من عمقه، وتأكد من عدم وجود أي مخاطر تحت الماء، تعرّف على ما يجب فعله في حالة الطوارئ".